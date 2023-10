Bombeiros acionados para queda de elevador com pessoas no interior em Oeiras

Incidente causou dois feridos, ambos transportados para o Hospital São Francisco Xavier.

A queda de um elevador num edifício em Oeiras está a mobilizar um dispositivo de 15 bombeiros desde as 15h30 desta quinta-feira.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Lisboa, o elevador, que caiu do terceiro andar para o piso 0, tinha pessoas no interior. O incidente causou dois feridos, ambos transportados para o Hospital São Francisco Xavier.

O edifício situa-se na Rua Infante D. Pedro, em Oeiras.