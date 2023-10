SEF prende na Margem Sul pedófilo que violou os filhos durante dois anos

Pedófilo violou repetidamente uma filha e um filho, que em 2008 tinham 7 e 5 anos, respetivamente.

Uma equipa especial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) prendeu na Charneca de Caparica, Almada, um homem, de 41 anos, de nacionalidade brasileira, que há 15 andava em fuga à justiça do seu país. O homem sujeitou os próprios filhos, durante dois anos, a abusos sexuais violentos, que só terminaram quando a mãe das vítimas descobriu.

Os crimes ocorreram em Anápolis, cidade do Estado brasileiro de Goiás. O pedófilo violou repetidamente uma filha e um filho, que em 2008 tinham 7 e 5 anos, respetivamente. Os menores contaram à mãe que o pai abusava delas há dois anos. Mal percebeu que iria ser denunciado à polícia pela companheira, o homem abandonou o país. A comarca da sua cidade natal emitiu um mandado de captura internacional, que a Interpol procurava cumprir. Foi uma equipa do SEF a encontrar o foragido na quarta-feira à tarde, na Margem Sul do Tejo. O suspeito vivia numa zona de moradias e foi apanhado perto de casa.

O CM sabe que já tinha constituído nova família, após a legalização em Portugal há cerca de quatro anos. Tinha mulher, dois filhos menores e trabalhava como pintor de construção civil. Era ainda frequentador assíduo de reuniões de uma igreja evangélica, no concelho de Almada. Não ofereceu resistência ao ser detido pelo SEF.

Será presente na manhã de sexta-feira ao tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação tendo em vista a posterior extradição.