Israel exige libertação de reféns para permitir ajuda a Gaza

Cruz Vermelha Internacional alerta para catástrofe humanitária no território de 2,3 milhões de habitantes.

Israel recusou, na quinta-feira, aliviar o cerco a Gaza ou permitir o envio de ajuda humanitária ao território enquanto não forem libertados todos os reféns feitos pelo Hamas no ataque do passado sábado.Saiba mais no Correio da Manhã