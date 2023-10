Israel ordena que milhões de pessoas saiam em 24h do norte da Faixa de Gaza

Nações Unidas diz que evacuação desta dimensão é " impossível sem causar consequências humanitárias devastadoras".

Israel emitiu uma "ordem de deslocação" para cerca de 1,1 milhões de pessoas no norte da Faixa de Gaza para sul, em 24 horas, disse a ONU, que pediu a anulação da ordem.

Na quinta-feira, os funcionários da ONU em Gaza "foram informados pelos oficiais de ligação do exército israelita que toda a população a norte de Wadi Gaza tinha de ser deslocada para o sul no prazo de 24 horas", disse o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas Stéphane Dujarric.

Uma evacuação desta dimensão é "impossível sem causar consequências humanitárias devastadoras", acrescentou o porta-voz de António Guterres.