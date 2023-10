Foto no Facebook ‘tramou’ irmãos iraquianos acusados de terrorismo

Perito de unidade especial da ONU recordou investigação a Ammar e Yasir Ameen.

Um investigador da UNITAD (equipa de investigação da ONU aos crimes do grupo terrorista Daesh) explicou na quinta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, que foi uma fotografia num grupo do Facebook dos irmãos iraquianos Ammar e Yasir Ameen, julgados por crimes de guerra e de terrorismo, que levou a Polícia Judiciária a pedir ajuda à Justiça daquele país para investigar os suspeitos.









"É uma foto em que eles [Ammar e Yasir] aparecem com o irmão mais velho Fouad, em paradeiro desconhecido. Foi colocada por pessoas de Mossul, ocupada pelo Daesh. Os três eram acusados de pertencerem ao Daesh", explicou o investigador. O responsável confirmou que Ammar e Yasir foram acusados por um tribunal de investigação do terrorismo de Mossul, que anulou o processo, pois os arguidos enfrentariam a pena de morte se fossem extraditados para o Iraque.

O perito disse ainda ter identificado "três vítimas e 10 testemunhas dos crimes praticados pelos arguidos no Daesh". Já prestaram todas depoimentos para memória futura no processo português.



Descobriram gabinete secreto da ONU em Mossul

O perito da UNITAD só depôs após Ammar e Yasir Ameen saírem da sala. O responsável recordou que os irmãos iraquianos, quando ainda estavam no Iraque, descobriram o seu gabinete de trabalho em Mossul. "Era suposto ser secreto", recordou.



Entretanto, o novo advogado, Lopes Guerreiro, conseguiu uma reunião com os clientes em simultâneo na prisão de Monsanto. Se não visse satisfeita a pretensão, abandonaria a defesa.