“O mais importante é parar de derramar sangue”: Putin sobre operação israelita em Gaza

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse esta sexta-feira que uma operação terrestre israelita em Gaza resultaria num nível de baixas civis que seria "absolutamente inaceitável".

As forças armadas israelitas apelaram a todos os civis da cidade de Gaza para se deslocarem para sul no prazo de 24 horas, enquanto reúnem tanques para uma invasão terrestre em resposta ao ataque de Hamas que ocorreu no fim de semana.

Putin afirma que a utilização de armamento pesado em zonas residenciais é "repleta de consequências graves para todas as partes"."As vítimas civis serão absolutamente inaceitáveis. Agora, o mais importante é parar de derramar sangue", concluiu Vladimir Putin, citado pela Reuters.