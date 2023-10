Manuel Pinho diz em tribunal que Ricardo Salgado o prejudicou brutalmente

Manuel Pinho disse em tribunal, esta sexta-feira, que Ricardo Salgado o prejudicou brutalmente, durante a segunda sessão do julgamento do caso EDP.

O ex-ministro da Economia explicou aos juízes que o antigo banqueiro lhe prometeu a reforma aos 55 anos, paga a 100%. Quando abandonou a prisão, Ricardo Salgado ter-lhe-á oferecido a pensão só aos 65 anos e a 66%. Manuel Pinho estimou as perdas em nove milhões de euros.

Uma hora após o início da sessão, o ex-ministro pediu à juíza uma interrupção de dois minutos. Osabe que foi fumar no exterior.A situação irritou a juíza. "A nossa audiência tem regras, perguntei duas ou três vezes a razão, não quis responder. Outra interrupção dir-me-á o motivo e o tribunal decidirá", declarou a magistrada.Cerca de duas dezenas de amigos e familiares de Manuel Pinho estão em tribunal a ouvir as declarações do ex-governante, acusado de corrupção passiva, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no âmbito do caso EDP.