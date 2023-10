Primeiro-ministro palestiniano acusa Israel de "genocídio" em Gaza

"A Faixa de Gaza tornou-se uma zona sinistrada", declarou Mohammed Shtayyeh.

O primeiro-ministro palestiniano, Mohammed Shtayyeh, acusou esta sexta-feira Israel de cometer "um genocídio" na Faixa de Gaza, que está a ser bombardeada pelo Exército israelita na sua guerra contra o movimento islamita Hamas, que controla aquele território palestiniano.

"O nosso povo em Gaza está a sofrer um genocídio e a Faixa de Gaza tornou-se uma zona sinistrada", declarou Shtayyeh numa conferência de imprensa em Ramallah, na Cisjordânia, sete dias após um ataque maciço do Hamas a Israel, ao qual o Estado judaico respondeu com ataques aéreos ao enclave palestiniano.



O Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, lançou a 7 de outubro um ataque surpresa contra o território israelita, que designou como operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de 'rockets' e a incursão de combatentes armados por terra, mar e ar.