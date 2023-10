Três detidos por violência doméstica em Faro nos últimos dois dias

Dois dos suspeitos ficam em prisão preventiva.

O Comando Distrital da PSP de Faro informou que, nos últimos dois dias, foram detidos três suspeitos da prática do crime de violência doméstica, tendo sido aplicada a dois deles a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva.Dois dos suspeitos foram detidos na cidade de Portimão, na sequência de denuncias de violência doméstica apresentadas na Divisão Policial daquela cidade, que perante a sua gravidade e necessidade premente de medidas para salvaguarda da segurança das vítimas, deram lugar ao desenvolvimento de diligências muito céleres de recolha de prova por parte da Esquadra de Investigação Criminal de Portimão. Suportado pelo trabalho desenvolvido, o Ministério Público de Portimão emitiu mandados de detenção com vista a serem aplicadas medidas de coação aos suspeitos.Durante a manhã desta quinta-feira, os suspeitos de 33 e 51 anos de idade foram localizados, detidos e presentes em Tribunal, sendo aplicada a um deles a medida de Prisão Preventiva e ao outro a medida de proibição de contacto e aproximação da vítima, suportada por controlo eletrónico.O terceiro detido acima mencionado, resultou de uma investigação desenvolvida pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Olhão, sendo que o suspeito, de 36 anos de idade e com um historial de consumo de estupefacientes, vinha registando episódios reiterados de ações cada vez mais violentas para com a vítima, pelo que para proteção desta, mostrava-se urgente a aplicação de medidas de coação mais eficazes. Com base na matéria probatória já recolhida o Ministério Público decidiu emitir um mandado de detenção visando o suspeito, que foi cumprido na passada quarta feira.Este suspeito foi presente também no dia de ontem ao Tribunal de Faro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Prisão Preventiva.