Homem esfaqueia colega de quarto em desentendimento por tarefas domésticas em Amares

Um desentendimento entre dois homens - um espanhol e um brasileiro - resultou num ferido agredido com uma faca, numa pensão, em Caldelas, Amares. Tudo aconteceu na manhã desta sexta-feira.Ao que oapurou, os dois homens, que vivem na mesma residencial e trabalham juntos, desentenderam-se por causa de lides domésticas, tendo o espanhol pedido satisfações ao colega. Nesse momento, o cidadão brasileiro, de 38 anos, que estava na cozinha com uma faca, acabou por agredir a vítima, atingindo-a no braço, com um pequeno golpe.O espanhol foi assistido no local pelos Bombeiros de Amares e transportado para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados leves.O agressor foi detido e deverá ser presente a tribunal. A GNR tomou conta da ocorrência e investiga.