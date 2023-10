Condenado casal que tentou matar homem a tiro em centro comercial em Almada

Homem foi condenado a pena de seis anos e dez meses de prisão e a arguida a cinco anos e seis meses de prisão.

O Tribunal de Almada condenou quinta-feira o casal que, a 10 de setembro do ano passado, em pleno centro comercial Almada Forum, tentou matar a tiro o elemento masculino de um outro casal com quem tinha desentendimentos. Os tiros, pela hora de jantar, feriram uma criança inocente e provocaram o pânico nas centenas de clientes do centro comercial.

De acordo com o Ministério Público, foram condenados, em coautoria, por um crime de homicídio na forma tentada, agravado pela utilização de arma, um crime de detenção de arma proibida e um crime de ofensa à integridade física, no caso do arguido qualificada. Em cúmulo jurídico, o homem foi condenado numa pena de 6 anos e 10 meses de prisão, e a arguida numa pena de 5 anos e 6 meses de prisão.

"Os arguidos, por motivos relacionados com conflitos anteriores, trocaram provocações com outro casal com quem se cruzaram e decidiram por termo à vida de um dos elementos desse casal", refere o Ministério Público. "Neste contexto, o arguido retirou uma arma de fogo de uma bolsa que a arguida transportava e efetuou pelo menos dois disparos em direção ao ofendido. Um desses disparos acabou por ferir uma menor", que nada tinha a ver com o caso e estava Ali com a família.

O homem está em prisão preventiva desde após ter sido detido no local pela PSP e investigado pela PJ de Setúbal. A mulher presa em casa com vigilância eletrónica, tendo o tribunal entendido que devem aguardar os eventuais recursos sujeitos a estas medidas de coação.