Professores unem-se a polícias e militares

Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, quer unir-se a outras classes profissionais no combate às políticas do Governo. O dirigente admitiu efetuar “ações convergentes com setores cujo tempo de serviço não foi contado, como os polícias e os militares”, e também com “profissionais de saúde, o outro setor mais atacado pelo Governo”.Saiba mais no