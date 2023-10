Tatuadora alemã raptada pelo Hamas estará viva

Mãe de Shani disse que recebeu informações de fontes palestinianas de que a filha estaria num hospital em Gaza com um ferimento grave.

A tatuadora alemã-israelita de 22 anos, que foi raptada pelo Hamas e cujo vídeo do momento foi amplamente divulgado nas redes sociais , estará viva, avança a mãe da jovem.Shani Louk estava no festival de música que o grupo palestiniano invadiu no sábado e fez várias vítimas e reféns. Circula uma gravação em que se pode ver a jovem deitada de barriga para baixo numa carrinha em Gaza, com vários combatentes do Hamas em seu redor, a pisar-lhe e a cuspir-lhe. As imagens chocaram os internautas, muito devido ao facto de a jovem estar inanimada e com as pernas partidas.A família de Shani reconheceu imediatamente a jovem pelas rastas e pelas tatuagens e fez um apelo nas redes sociais onde pedia ajuda para a poder localizar.A mãe revela agora, citada pelo jornal The Telegraph, que conseguiu receber informações sobre o estado da filha e que esta está viva. "Temos a informação de que a Shani está viva. Cada minuto é crítico", disse a progenitora.Shani estará internada num hospital em Gaza com um ferimento grave na cabeça. Segundo a família, o cartão de crédito da jovem foi também utilizado no domingo numa loja na Faixa de Gaza.O Hamas desencadeou um ataque surpresa contra Israel no sábado passado,Um dos fatores que mais tem preocupado Israel são os reféns que o Hamas revelou ter feito para poder usar como moeda de troca. Terão sido raptadas centenas de pessoas.