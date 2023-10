Polícia polaca isola praça de Varsóvia devido a ameaça de bomba

Homem subiu para um monumento que homenageia as vítimas de um desastre aéreo.

policia varsovia

A polícia polaca isolou, este sábado, a praça Pilsudski, no centro de Varsóvia, na Polónia, devido a uma ameaça de bomba, de acordo com a Reuters.Segundo a imprensa polaca, um homem tinha subido para um monumento naquela praça e ameaçava fazer-se explodir.Imagens publicadas no X (antigo Twitter), mostram um homem em cima do memorial às vítimas de Smolensk, um desastre aéreo que matou 96 pessoas em 2010."Não há entrada, há uma bomba", disse um agente da polícia no local a um repórter da Reuters.Um porta-voz da polícia confirmou a subida do homem ao monumento.A Polícia de Varsóvia avisou no X que a praça e a área adjacente estão fechadas ao trânsito "por razões de segurança".