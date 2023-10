Exército israelita anuncia morte de comandante do Hamas que terá liderado ataque de há uma semana

Ali Qadi foi abatido na sequência de um bombardeamento perpetrado por um 'drone'.

Israel anunciou, este sábado, a morte de Ali Qadi, comandante da força de elite do Hamas, conhecida como "Nukhba", considerado o principal líder do ataque terrestre de há uma semana no sul do país e que desencadeou o atual conflito.

Num comunicado, e com base em informações fornecidas pelos serviços secretos de Israel (o Shin Beth), o exército israelita adiantou que Qadi, um dos principais comandantes do movimento islamita que governa a Faixa de Gaza desde 2007, foi abatido na sequência de um bombardeamento perpetrado por um 'drone' (aparelho voador não tripulado).

Segundo o exército israelita, o comandante da unidade "Nukhba" ("elite" em árabe) do Hamas, movimento considerado terrorista pela União Europeia (UE) e pelos Estados Unidos, já tinha sido preso em 2005 após o rapto e assassínio de civis israelitas e foi libertado como parte de uma troca de prisioneiros em 2011.