Jovem detido por ameaçar vizinho com tiro de espingarda durante discussão em Gaia

Suspeito disparou de dentro de casa.

Um jovem de 19 anos foi detido depois de efetuar um disparo com uma espingarda com o intuito de ameçar um vizinho, na Travessa da Esperança, em Vila Nova de Gaia, este sábado.O alerta foi dado às 18h40.Segundo detalhou fonte da GNR ao, o suspeito disparou de dentro de casa, na sequência de quezílias com o vizinho. O disparo atingiu uma janela, não havendo feridos a registar.O jovem barricou-se em casa até ser detido pela GNR.