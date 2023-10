Fralda confundida com bomba obriga a redirecionar voo no Panamá

Autoridades analisaram objeto que levantou suspeitas.

Uma fralda de adultos, confundida com um engenho explosivo, obrigou a redirecionar um voo com destino à Flórida, nos Estados Unidos da América, esta sexta-feira, relatou o New York Post.O avião da Copa Airlines regressou à Cidade do Panamá, de onde partiu, devido à suspeita de uma ameaça de bomba, uma hora após o início da viagem.As unidades especiais da Polícia Nacional do Panamá examinaram o objeto que levantou suspeitas e perceberam que se tratava de uma fralda de adulto, embrulhada num saco de plástico preto, numa das casas de banho.O avião, que transportava 144 passageiros, tornou a levantar voo, rumo à Flórida, quase cinco horas depois da primeira vez que partiu.