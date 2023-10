Hamas trava saída de civis em Gaza

Míssil atinge ‘rota segura’ e faz 70 mortos, incluindo crianças. ONU teme “limpeza étnica".

"A nossa decisão é continuar na nossa terra", declarou o líder do grupo islâmico Hamas num discurso emitido por várias televisões locais. Ismail Haniyeh garante que os palestinianos não vão sair de Gaza ou da Cisjordânia.Israel, que após um ultimato indicou rotas e estabeleceu horários para a saída de palestinianos do Norte de Gaza, acusa o Hamas de estar a impedir a saída de civis.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã