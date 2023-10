Gang do OLX julgado por lançar o terror em roubos

Três jovens, entre os 20 e os 25 anos, vão ser julgados no Tribunal de Sintra por terem lançado o terror naquele concelho, entre os meses de abril e setembro de 2022. O grupo atraía as vítimas para falsos encontros para negociar os bens que estavam à venda em sites como o OLX e Market Place e depois assaltava-as.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã