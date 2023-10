Corrida às vacinas com recorde de 120 mil doses por dia

A campanha de vacinação contra a gripe e Covid-19 arrancou há duas semanas e está a bater recordes, com a corrida às vacinas a atingir uma média diária de 120 mil doses administradas. Estima-se que, até ao final deste domingo, se atinja 1 milhão de doses aplicadas. Nos primeiros quinze dias da campanha de vacinação foram aplicadas 863 029 vacinas.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã