Pensões vitalícias custam 9,35 milhões de euros

Despesa com a subvenção mensal vitalícia aumenta 8,3%, em 2024, face ao previsto para este ano.

As pensões vitalícias dos ex-políticos e juízes do Tribunal Constitucional vão custar, no próximo ano, 9,35 milhões de euros: é um aumento de 8,3%, face aos 8,63 milhões de euros previstos para 2023.Leia mais no