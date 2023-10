Almada quer erguer estátua ao querido 'Ladrão' das ruas

Chamava-se Ladrão e era conhecido e acarinhado em toda a Almada. Viveu nas ruas durante muitos anos e tornou-se a mascote da cidade. No ano passado, recebeu um prémio da autarquia, na primeira edição do Rafeiro de Ouro, numa cerimónia para celebrar os animais e todos os que lutam diariamente por eles na região.Leia mais no