Família diz que jovem que morreu golpeado com garrafa no Bairro Alto defendia amigo suspeito de assaltos

Daniel Galhanas, de 19 anos, foi deixado no passeio a esvair-se em sangue.

O jovem que morreu golpeado com uma garrafa, este sábado, no Bairro Alto, em Lisboa, faria parte de um gangue da Linha de Sintra e foi morto enquanto assaltava um turista. A família nega e diz que Daniel Galhanas foi morto ao tentar defender um amigo que, este sim, está referenciado por assaltos.



Ao que o CM apurou, o amigo que Daniel terá querido defender integra, de facto, um gangue que se dedica a assaltos rápidos e com alvos bem escolhidos, no coração de Lisboa. Na madrugada de sábado, sabe o CM, este gangue terá tentado assaltar um grupo de turistas ingleses, que respondeu à tentativa de assalto. "O Daniel não integrava qualquer gangue da Linha de Sintra. Ele nasceu, cresceu e ainda vivia em Odivelas. Tirou um curso de mecânico de automóveis, e já trabalhava numa oficina", explica fonte familiar ao CM, acrescentando que esta foi a primeira vez que o jovem foi ao Bairro Alto.

"Foi em grupo que, no cruzamento da Calçada do Combro com o Largo do Calhariz, pelas 04h30 de sábado, o Daniel viu uma pessoa que ele conhecia, que este sim está referenciado por andar a assaltar na zona da Baixa, Bairro Alto e Cais do Sodré, segundo já disseram a PSP e a Polícia Judiciária à família, a discutir e ser agredido por um grupo de ingleses", refere a fonte.

Familiar próximo de Daniel Galhanas confirmou já ter tido informação por parte da Polícia Judiciária de que o principal suspeito do homicídio é um cidadão inglês.

E detalha o que terá acontecido: "Um inglês atira uma garrafa de vidro contra o amigo dele, que se parte. O mesmo indivíduo, homicida, pega nos cacos de vidro e atinge Daniel, que se pôs à frente do amigo para o defender".

"O grupo de ingleses foge, e é perseguido pelos amigos do Daniel. Ele ficou para trás a desfalecer com uma amiga, conforme o vídeo mostra", explica.

