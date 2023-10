"Está muito lateralizado": Divulgada conversa entre árbitro e VAR no lance de David Carmo com Rafa no Benfica-FC Porto

Decisão ficou-se por um amarelo para o central portista.

Um dos áudios divulgados pelo Conselho de Arbitragem da FPF na Sport TV, este domingo, foi o da comunicação entre o árbitro João Pinheiro e o VAR relativamente ao lance entre David Carmo e Rafa no Benfica-FC Porto, na 7.ª jornada da Liga Betclic. Na altura, os encarnados pediram vermelho direto para o central por considerarem que o avançado ia isolar-se, mas decisão ficou-se por um amarelo para o central portista.A velocidade com que o Rafa vai, tenho dúvidas e mais certezas que ele vai chegar primeiro que a bola e vai sozinho. Tenho mais certezas que o Rafa ultrapassou e vai chegar primeiro que o outro. Está com a bola enquadrada.Então se tens dúvidas... Para mim está longe da baliza. Ok, para mim é amarelo, obrigado. O jogador está muito lateralizado.