Taylor Swift beija "várias vezes" bicampeão da NFL durante festa em Nova Iorque

Jogador de futebol americano colocou as mãos na cintura da artista "durante toda a noite".

Taylor Swift atua nos dias 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz, em Lisboa. Esta quinta-feira, chegou às salas de cinema em Portugal um filme sobre a digressão da cantora.

A cantora Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce beijaram-se durante uma festa em Nova Iorque, na madrugada deste domingo, relatou o Page Six.A dupla marcou presença na celebração que se seguiu à estreia da 49ª temporada do programa televisivo "Saturday Night Live", entrando de mãos dadas no restaurante.Uma fonte revelou ao Page Six que o bicampeão do Super Bowl colocou as mãos na cintura da artista "durante toda a noite". "Travis e Taylor pareciam estar a aproveitar a festa e a companhia um do outro, beijando-se várias vezes", acrescentou a mesma fonte.A 27 de setembro, a cantora assistiu a um jogo do clube de Travis Kelce, o Kansas City Chiefs, e fez as vendas de camisolas com o nome do atleta aumentar 400%