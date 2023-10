Três detidos e quatro carros apreendidos durante corridas ilegais no Barreiro

Suspeitos seguiam com taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l.

A GNR deteve três pessoas e apreendeu quatro carros durante uma operação com o intuito de prevenir a realização de corridas ilegais, no Barreiro, na madrugada deste domingo.

Os detidos são três condutores, com idades compreendidas entre os 24 e os 49 anos, que seguiam com uma taxa de álcool igual ou superior a 1,2 g/l.

A intervenção da GNR deveu-se à concentração de veículos com caraterísticas alteradas no concelho do Barreiro, segundo um comunicado das autoridades.

Da operação de fiscalização rodoviária, resultaram ainda 10 autos de contraordenação por transformação de veículos.