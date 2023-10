Três feridos num choque frontal em Viana do Castelo

Vítimas foram levadas para uma unidade de saúde.

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros provocou três feridos, esta noite de domingo, na avenida 25 de Abril, em Viana do Castelo.

O alerta para o acidente foi dado às 22h01. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, e transportadas para uma unidade de saúde com ferimentos leves.

A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente.