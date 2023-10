Motociclista morre em colisão no IC1 em Grândola

Óbito foi declarado no local.

Um motociclista, de 38 anos, morreu na sequência de uma colisão com um carro, no IC1, em Grândola, este domingo.O alerta foi dado às 21h15 para um acidente ao quilómetro 605.O óbito da vítima foi declarado no local. A outra viatura ardeu, mas o condutor escapou ileso.A GNR investiga as causas do acidente.