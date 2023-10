Começou o julgamento do padre que tentou relacionar-se sexualmente com um rapaz de 14 anos

Menor não está presente no Tribunal e não irá prestar declarações.

Já arrancou o julgamento do padre Luís Miguel Costa no Tribunal de Viseu. O antigo sacerdote de São João de Lourosa é suspeito de querer relacionar-se sexualmente com um menor de 14 anos, em março de 2021.O menor não está presente no Tribunal e não irá prestar declarações porque já o fez, há cerca de dois anos, para memória futura.O padre entrou acompanhado do advogado e não falou aos jornalistas. A expectativa é perceber se ao coletivo de juízes conta ou não a sua versão dos factos. O julgamento decorre à porta fechada.