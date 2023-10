GNR regista 1179 infrações com tacógrafos

Na última semana, a GNR registou 6700 infrações em fiscalizações efetuadas em todo o País.

Mais de 1100 condutores foram fiscalizados pela GNR por irregularidades no uso do tacógrafo durante ações de fiscalização realizadas nas estradas do País no último mês e meio.





CM, com base nos dados da GNR, entre 1 de setembro e o passado dia 12, as patrulhas registaram 1179 infrações relacionadas com o aparelho que controla a circulação dos veículos pesados.



Na última semana, a GNR registou 6700 infrações em fiscalizações efetuadas em todo o País, 214 envolveram tacógrafos.