Bispo da Guarda só defende padre abusador por escrito

Luís Costa é suspeito de querer beijar à força e relacionar-se sexualmente com um rapaz de 14 anos, numa adega.

O bispo da Guarda, D. Manuel Felício, aceitou testemunhar a favor do padre Luís Costa, mas só por escrito. A defesa do padre, de 49 anos, não aceitou pois esperava que o prelado, arrolado como testemunha abonatória, defendesse o sacerdote, cara a cara, em tribunal.



O antigo padre de S. João de Lourosa começa esta segunda-feira a ser julgado, à porta fechada, no Tribunal de Viseu. É suspeito de querer beijar à força e relacionar-se sexualmente com um rapaz de 14 anos, numa adega, em março 2021. Está acusado pelo Ministério Público de um crime de aliciamento de menores para fins sexuais e coação sexual agravada na forma tentada.