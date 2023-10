Sismo de magnitude 6,0 atinge o Japão

Não foi emitido alerta de tsunami na região.

Um sismo de magnitude 6,0 na escala de Richter atingiu, esta segunda-feira, a ilha de Miyako, no sudoeste do Japão, mas não foi emitido qualquer alerta de tsunami, informou a emissora pública japonesa NHK.



De acordo com a Reuters, não houve relatos imediatos de danos ou vítimas.