Saiba quem são os luso-israelitas que continuam desaparecidos na guerra em Israel

Três lusodescendentes morreram no ataque do Hamas a Israel, que teve início a 7 de outubro.

Cinco luso-israelitas estão desaparecidos desde o primeiro ataque do Hamas a Israel, que teve início a sete de outubro. Liraz Assulin, de 38 anos, tem passaporte português e está em parte incerta. É de famílias sefarditas tradicionais de Marrocos e filha de Meiir Assulin e Rikva Shitrit.

Também Idan Shtivi, de 28 anos, está desaparecido. É filho de Dali Oron de origem búlgara.

À lista junta-se Gilad Ben Yehuda, filho de Sochi Gali Gavriel Eskenazi de família tradicional sefardita turca. O cidadão luso-israelita tem 28 anos.



O lusodescendente Moshe Saadyan, de 26 anos, também é procurado pela família. O pai é Vered Moshe e é de família sefardita tradicional do antigo Império Otomano.

Orin Bira, pai da última vítima mortal luso-israelita confirmada, Tair Bira, está incluído na lista dos desaparecidos. Tem 53 anos e é filho de Simcha Kasorlla, também de família sefardita tradicional do antigo Império Otomano.

Menachem Hillel Ben Kalifa, de 22 anos, foi ferido durante os ataques e está internado no hospital Hadassa, Jerusalém. O cidadão com passaporte português é filho de Rephael Ben Kalifa, de família da comunidade sefardita tradicional de Marrocos.



Até ao momento, após o primeiro ataque do Hamas a Israel, foram confirmadas três vítimas mortais luso-desendentes: Tair Bira, de 21 anos, Dorin Atias de 22 e Rotem Neumann de 25 anos.