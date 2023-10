Homem ferido com gravidade após acidente na Estação de Recolha da STCP no Porto

Vítima estaria a trabalhar na instalação de carregadores elétricos.

Um homem ficou ferido com gravidade, ao início da tarde desta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho na Estação de Recolha da STCP da Via Norte, no Porto. Ao que o CM apurou junto da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), a vítima, um trabalhador subcontratado a uma empresa, estaria a realizar trabalhos de instalação de carregadores elétricos quando se deu o incidente.

O homem foi assistido pelo INEM e transportado para o Hospital de São João.

Em comunicado enviado à redação do CM, a STCP informa que "os procedimentos de segurança e emergência foram acionados de imediato e o incidente está a ser acompanhado pelas autoridades competentes", acrescentando ainda que "está a acompanhar a evolução do estado de saúde do trabalhador do seu prestador de serviço, desejando o seu rápido restabelecimento".