Falsa doação de avô oculta ‘luvas’ na Defesa

A mulher, a irmã e o cunhado de Paulo Branco, arguidos no processo do ex-Hospital Militar de Belém (HMB), tentaram esconder o pagamento de alegadas ‘luvas’ a Paulo Branco, entre 2019 e 2021, com uma suposta doação em dinheiro de cerca de 60 mil euros que o avô paterno teria feito em vida a Paulo e à irmã Ana.