Vladimir Putin aterra em Pequim para reunir com Xi Jinping

Putin aterrou na capital chinesa depois das 9h00 locais (2h00, em Lisboa).

O Presidente russo, Vladimir Putin, aterrou esta terça-feira em Pequim, onde vai reunir com o homólogo chinês, Xi Jinping, e participar no 3.º Fórum da Faixa e Rota, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Putin aterrou na capital chinesa depois das 9h00 locais (2h00, em Lisboa).

O líder russo vai encontrar-se com Xi para trocar pontos de vista sobre as relações bilaterais, que "estão a crescer", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, na segunda-feira, em Pequim, após reunir com o homólogo chinês, Wang Yi.