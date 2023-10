Menino de 12 anos abalroado por carro vai a enterrar

Realiza-se na tarde desta terça-feira o funeral de Santiago Graça, o menino de apenas 12 anos que morreu quando seguia numa bicicleta atrás do pai, de 53, que circulava numa mota, no domingo à tarde, em Painzela, Cabeceiras de Basto.As duas viaturas em que seguiam pai e filho foram abalroadas por um automóvel, na EN205. O condutor do carro, de 72 anos, sofreu ferimentos ligeiros.