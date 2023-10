Jovem que matou professor em escola no sul de França diz que cometeu o crime em nome do Daesh

Mohammed Mogouchkov deverá ser hoje presente a tribunal de instrução antiterrorismo para ser formalmente acusado.

O jovem, de 20 anos, que na semana passada entrou numa escola no sul de França munido de uma faca e atacou várias pessoas, tendo matado um professor e ferido outras três pessoas, disse que o ato foi feito em nome do Daesh.Segundo a CNews, Mohammed Mogouchkov, de nacionalidade russo-chechena, partilhou um vídeo antes do ataque no qual citava a organização terrorista e fazia alusão ao conflito entre Israel e o Hamas.O homem deverá ser esta terça-feira presente a