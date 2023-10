GNR aprendeu 534 artigos contrafeitos no valor de mais de dez mil euros em Mogadouro  

Foram constituídos arguidos "um homem e uma mulher, de 47 e 21 anos, respetivamente", afirma a autoridade.

A GNR de Miranda do Douro apreendeu 534 artigos contrafeitos, avaliados em 10.680 euros, no âmbito de uma operação de fiscalização que decorreu no concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança, foi esta terça-feira divulgado.

Fonte do gabinete de relações públicas do comando da GNR de Bragança disse à Lusa que, nesta ação, foram constituídos arguidos "um homem e uma mulher, de 47 e 21 anos, respetivamente, por contrafação".

De acordo com esta força policial, no âmbito da operação de fiscalização que visou o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos, os militares da Guarda fiscalizaram diversas viaturas no acesso à feira dos Gorazes, que terminou na segunda-feira em Mogadouro.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mogadouro.

A operação contou com o reforço de elementos dos Destacamentos Territoriais de Bragança, Mirandela, Torre de Moncorvo, do Destacamento de Trânsito de Bragança, do Destacamento de Intervenção do Comando territorial da Guarda e do Destacamento de Ação Fiscal, da Unidade de Ação Fiscal (UAF) do Porto.

A GNR reiterou que o objetivo principal deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos.