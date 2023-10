Corpo de idosa encontrado por populares dentro de poço em Sesimbra

No local estiveram os bombeiros e a GNR.

O corpo de uma mulher, de 73 anos, foi encontrado por populares dentro de um poço, esta terça-feira, na Quinta do Conde, em Sesimbra.O alerta foi dado às 18h30. No local estiveram os bombeiros e a GNR.Ainda não são conhecidas as causas morte.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.