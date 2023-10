Britney Spears revela ter feito aborto durante relação com Justin Timberlake

Cantora descreveu o procedimento como "uma das coisas mais agonizantes" que já fez.

Britney Spears revelou no novo livro de memórias que fez um aborto durante a relação com Justin Timberlake, no final de 2000.Segundo a Page Six, a cantora norte-americana diz que a gravidez foi "uma surpresa", mas não "uma tragédia". "Eu amava tanto o Justin. Esperei sempre que um dia tivéssemos uma família juntos", escreveu a artista num texto publicado pela People.De acordo com a revista, Britney justificou ter abortado com o facto do ex-companheiro não ter ficado "feliz" com a gravidez. O facto de não se sentir "pronto" para ser pai e a questão de serem "demasiado novos" foram outras das razões apontadas por Justin Timberlake."Tenho a certeza que as pessoas me vão odiar por isto, mas eu concordei em não ter o bebé. Não sei se foi a decisão correta. Se tivesse sido deixada só para mim, nunca o teria feito. E, no entanto, o Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai", afirmou a cantora citada pela Page Six.Segundo a revista, Britney Spears descreveu o procedimento como "uma das coisas mais agonizantes" que já fez.O representante do cantor não quis fazer nenhum comentário às declarações da artista. No entanto, antes do lançamento do livro, fontes revelaram à Page Six que Timberlake estaria "preocupado" com o que Britney iria partilhar sobre o relacionamento de ambos no livro."Isto está a consumi-lo", disse uma fonte à revista.