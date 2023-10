Petardos contra adeptos justificam Estádio do Dragão fechado por um jogo

O Conselho de Disciplina da FPF justificou esta terça-feira os motivos da interdição do Estádio do Dragão por um jogo. O arremesso de petardos por adeptos do FC Porto no estádio do Moreirense (1-2) que feriram duas crianças motivou o castigo, acrescido de multa de 5610 euros.





“Aos minutos 37, 67 e 74 do jogo, os adeptos afetos à Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (...) deflagraram três petardos (um ao minuto 37 e dois ao minuto 67), dois potes de fumo (um ao minuto 67 e outro ao minuto 74), e ainda um ‘flash light’ imediatamente após o final do jogo. (...) O segundo petardo, deflagrado no decurso da segunda parte do jogo (minuto 67), foi lançado para uma zona da Bancada Topo Norte, tendo atingido duas crianças, uma de 10 anos, que ficou temporariamente sem audição em virtude do barulho do rebentamento do petardo e manifestou tonturas e vómitos, tendo sido assistida no Hospital de Guimarães, e outra de 17 anos, que ficou com uma queimadura superficial na perna, mercê de ter sido atingida por partes do referido petardo, tendo sido assistida pela equipa médica presente no estádio”, pode ler-se no comunicado sobre os acontecimentos que ocorreram na 1.ª jornada do campeonato (14/08).