Condenada a 25 anos de prisão mulher transgénero que atacou os pais à facada em Samora Correia

Progenitor de Tânia Ferrinho não resistiu aos ferimentos.

No dia 10 de outubro, Tânia, de 42 anos, muniu-se de uma faca a começou por atacar o pai, que ainda fugiu para o hall do prédio, mas foi atingido com nove golpes até cair. O idoso, de 77 anos, acabou por falecer em dezembro, no Hospital de Vila Franca de Xira.



De seguida, Tânia deslocou-se ao quarto onde a mãe estava acamada e atingiu-a com sete facadas no tórax e cara, antes da intervenção de vizinhos alertados pela gritaria. A idosa, também de 77 anos, conseguiu sobreviver ao banho de sangue mas morreu em meados de janeiro.

Tânia Ferrinho, a mulher transgénero que atacou os pais em outubro do ano passado em Samora Correia , em Santarém, foi condenada a 25 anos de prisão.A mulher foi acusada de homicídio qualificado, pela morte do pai, e por tentava de homicídio, pela violenta agressão à mãe.