Detidos jovens que atingiram duas pessoas a tiro durante confronto entre gangues junto à estação de Queluz

Factos remontam a 10 de março deste ano.

Dois jovens estrangeiros, de 19 e 22 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária por serem suspeitos de dois crimes de tentativa de homicídio em contexto de rivalidade de gangues e confrontos na linha de Sintra. O crime remonta ao dia 10 de março deste ano.Segundo avança a Polícia Judiciária em comunicado, os detidos dispararam vários tiros no largo adjacente à estação de comboios de Queluz e acabaram por atingir duas pessoas, de 19 e 21 anos, que passavam na zona no dado momento. As vítimas correram risco de vida."Os detidos foram presentes a interrogatório Judicial, no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste - Sintra, tendo sido impostas, como medidas de coação, prisão preventiva ao mais velho e apresentações diárias, ao mais novo", lê-se no comunicado da autoridade.