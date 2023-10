MP defende que Eduardo Cabrita não deve seguir para julgamento no processo do atropelamento mortal na A6

Em junho de 2021, um funcionário de uma empresa que realizava trabalhos de manutenção na autoestrada foi atropelado mortalmente pelo automóvel em que seguia o então MAI.

O Ministério Público (MP) defende que o ex-ministro da Administração Interna (MAI) Eduardo Cabrita não deve seguir para julgamento no caso do atropelamento na A6 que causou a morte a um homem em 2021. Para o MP, apenas o motorista Marco Pontes deve ser pronunciado pelo crime de homicídio negligente.O tribunal de instrução criminal de Évora ouve esta quarta-feira o antigo ministro.No dia 18 de junho de 2021, um funcionário de uma empresa que realizava trabalhos de manutenção na A6, foi atropelado mortalmente pelo automóvel em que seguia o então MAI, no concelho de Évora.