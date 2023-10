Nice suspende Youcef Atal por "apologia ao terrorismo"

Em causa está um vídeo partilhado no sábado pelo futebolista.

O Nice suspendeu "até novo aviso" o futebolista Youcef Atal, alvo de uma investigação por "apologia ao terrorismo", após uma publicação ligada ao conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas, anunciou esta quarta-feira o clube francês.

Mesmo que o internacional argelino tenha rapidamente apagado a publicação e pedido desculpa, o clube explicou num comunicado que optou por "tomar de imediato" sanções, antes das que poderiam ser adotadas pelas autoridades desportivas ou judiciais.

Em causa está um vídeo partilhado no sábado por Youcef Atal, no qual um religioso palestino reza a Deus para que este enviasse "um dia negro para os judeus" e defendendo que "a mão" dos habitantes da faixa de Gaza seja bem-sucedida a "atirar pedras" contra Israel.

As reações de repudio foram generalizadas e oriundas de vários quadrantes, desde a federação francesa de futebol, a deputados e ao autarca de Nice, bem como ao Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França (Crif), que apresentou uma queixa às autoridades.

"Gostaríamos de salientar que a reputação e a união do Nice resultam do comportamento de todos os seus colaboradores, que devem estar de acordo com os valores defendidos pela instituição", explicou o clube.

O Nice, segundo classificado da I liga francesa de futebol a um ponto do líder Mónaco, reafirma ainda "o seu firme compromisso para que a paz prevaleça sobre todas as outras considerações".

Ao serviço da seleção argelina desde 9 de outubro, o defesa Youcef Atal foi convocado pelo Nice, para uma reunião com os seus dirigentes.