Homem andava no Cais do Sodré com catana de 38 centímetros escondida nas calças

Jovem de 21 anos foi detido pela PSP.

Um homem de 21 anos foi detido pela PSP, domingo de madrugada, na zona de diversão noturna do Cais do Sodré, em Lisboa, quando passeava com uma catana, de 38,5 cm de lâmina, escondida nas calças.

Segundo divulgou a PSP de Lisboa esta quarta-feira, o homem deu nas vistas ao mostrar-se nervoso e evasivo quando foi interpelado pelos polícias.





O jovem usava um gorro balaclava de cor preta, que usaria para esconder a identidade na prática de crimes.