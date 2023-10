Família luso-israelita encontrada morta dentro de abrigo

São quatro familiares de Tair Bira, a jovem lusodescendente cuja morte foi confirmada no domingo. Até ao momento morreram nove luso-israelitas.

Comunidade Israelita do Porto. Segundo fontes próximas da família, terão sido vítimas do lançamento de granadas para o interior do abrigo. Os "corpos foram reconhecidos com muita dificuldade", contam.

Comunidade Israelita do Porto confirmou ao Correio da Manhã que Orin e Tair Bira tinham nacionalidade portuguesa. Eram descendentes de uma "família sefardita tradicional dos Balcãs, na antiga Jugoslávia, de apelidos Paredes/Pardess, com prática habitual do ladino que mistura palavras dos idiomas português, castelhano, turco, grego e hebraico", explicam.

Comunidade Israelita do Porto confirma ainda que continuam desaparecidos em Israel três lusodescendentes:





Niv Raviv, de 27 anos, também foi assassinado em Israel. O "jovem estava em processo de obtenção da nacionalidade de família sefardita tradicional marroquina", diz a Comunidade Israelita do Porto. O luso-israelita Menachem Hillel Ben Kalifa (22 anos) está gravemente ferido.

De acordo com a Lei do Retorno, o Governo pode conceder a nacionalidade portuguesa por naturalização "aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral".

A morte de cinco elementos de uma família luso-israelita foi confirmada esta quarta-feira. Tratam-se dos familiares de Tair Bira, uma jovem de 21 anos cuja morte foi confirmada no domingo. Orin (53 anos) e Jazmin Bira, pais de Tair, Tahel Bira, a filha menor do casal, e Tal Bira, irmão de Orin, foram assassinados num abrigo onde se escondiam, conta aoDesde o início da guerra em Israel já morreram nove luso-israelitas:Gilad Ben Yehuda (28 anos), Liraz Assulin Shitrit (38 anos), Gila Peled Cohen (58 anos), Daniel Peled (28 anos), filho de Gila Cohen, Nevo Arad (25 anos), Dorin Atias (22 anos) Rotem Neumann Kadosh (25 anos) , além de Orin e Tair Bira.Idan Shtivi (28 anos), Moshe Saadyan (26 anos) e Offer Kaldaron (52 anos).