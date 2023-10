O que se sabe acerca do hospital bombardeado em Gaza que dizia ser “um refúgio de paz”

Cerca de mil pessoas estavam dentro do Al Ahli Arab Hospital.

O hospital Al Ahli Arab foi bombardeado esta terça-feira e fez pelo menos 500 mortes na região norte da Faixa de Gaza.Ainda se desconhece quem terá provocado a explosão, mas o Exército de Israel insistiu, esta quarta-feira, que o bombardeamento no hospital de Gaza não foi causado por fogo israelita, mas por foguetes da Jihad Islâmica, que negou estas acusações.Fundado em 1882 e dirigido pela igreja anglicana, o Al Ahli Arab Hospital descreve-se como "um refúgio de paz no meio de um dos locais mais conturbados do mundo". Segundo a organização de direitos humanos 'Amos Trust' trata-se do hospital mais antigo de Gaza.O hospital tem 80 camas, um centro para mulheres idosas e uma clínica móvel que oferece serviços gratuitos aos habitantes das cidades vizinhas, de acordo com a Reuters.Situado no bairro de Zeitoun, o hospital encontrava-se na zona que Israel tinha pedido para ser evacuada.No meio do conflito entre Israel e o grupo Hamas, todos os hospitais passaram a ser locais que as pessoas procuram para se refugiar. Fadel Naim, chefe de serviço de cirurgia ortopédica, afirmou à agência Reuters que cerca de mil pessoas estavam dentro do hospital na manhã de terça-feira.O ataque ocorreu por volta das 19h30 (17h30 em Portugal)."Estávamos a operar quando houve uma forte explosão e o teto caiu sobre a sala de operações. Isto é um massacre", disse Ghassan Abu Sittah, cirurgião plástico, citado pelo The Guardian.Após o bombardeamento há registo de mais de 300 doentes que foram transportados em ambulâncias e veículos particulares para o hospital Al-Shifa.