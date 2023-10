Jovem iraniana morta e mulheres do país vencem Prémio Sakharov 2023

Prémio destingue a defesa dos direitos humanos.

A jovem iraniana Mahsa Amini, morta no ano passado, e o movimento 'Mulher, Vida, Liberdade' do Irão são as vencedoras do Prémio Sakharov 2023, que distingue a defesa dos direitos humanos, anunciou esta quinta-feira em Estrasburgo a presidente do Parlamento Europeu.

A decisão foi anunciada durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, a decorrer em Estrasburgo, França, após a conferência dos presidentes, que reúne Roberta Metsola e os líderes dos grupos políticos.